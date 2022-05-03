Прокуратура Архангельской области проверила снабжение детей-инвалидов медпрепаратами

При проведении проверок, в том числе по обращениям граждан, прокурорами пресечены допущенные государственными медицинскими организациями нарушения, ущемляющие права детей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования восстановлены права 71 ребенка на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.
Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска от 23.06.2022 по иску прокуратуры г. Архангельска ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница № 7» обязано возместить родителям ребенка расходы на приобретение лекарственного препарата Сабрил (Вигабатрин) в размере около 71 тыс. рублей и моральный вред в размере 5 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
По представлению прокуратуры г. Новодвинска ребенку-инвалиду ГБСУ «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» приобретены очки, в которых он нуждался на протяжении 6 месяцев.
По результатам рассмотрения представления Котласской межрайонной прокуратуры ГБУЗ «Котласская центральная городская больница» ребенок-инвалид обеспечен специализированными продуктами лечебного питания.
Решением суда от 20.05.2022 по иску прокуратуры Вельского района с министерства здравоохранения области взыскано более 8 тыс. рублей за приобретенную родителями за счет собственных средств ребенку-инвалиду систему непрерывного мониторинга гликемии, и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.
Обеспечение детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находится на постоянном контроле органов прокуратуры области.
В связи с этим в прокуратуре области ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 открыта «горячая линия» по номеру телефона (8-8182) 410-151, 410-152.
Граждане, чьи дети имеют право на бесплатное предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, однако не обеспечены ими, а также которым отказано в выдаче на них рецептов, вправе обратиться с устным обращением, сообщив свои данные, место жительства, контактный телефон, а также информацию о существе допущенных нарушений прав ребенка, должностном лице, органе власти, медицинской организации, не исполнивших требования федерального закона.