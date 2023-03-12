Виновные в архангельском буллинге отделались легким испугом

Прокуратурой области проведена проверка по факту конфликта, произошедшего с учащимися в МБОУ «Средняя школа № 33» г. Архангельска.

Установлено, что во время образовательного процесса на перемене учащиеся 9 класса на лбах двух учащихся 7 класса написали оскорбительные слова, в том числе нецензурные. Данный инцидент снят на видео, которое впоследствии распространилось в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрацией школы установлены участники конфликта, организовано проведение профилактической работы с ними, несовершеннолетние принесли извинения потерпевшим и поставлены на профилактический учет.

Вместе с тем образовательной организацией в органы внутренних дел информация о конфликте среди учащихся не направлялась, работа по раннему выявлению девиантного поведения у несовершеннолетних надлежащим образом не организована.

Прокуратурой г. Архангельска директору школы внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, прокуратурой города в Управление Роскомнадзора по Архангельской области направлена информация для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к административной ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ в связи с использованием и обнародованием изображения несовершеннолетних без согласия родителей (законных представителей).