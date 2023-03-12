Прокуратура Архангельска вынесла резюме по попытке удушения ученика школы №11

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по факту применения насилия учащимся в МБОУ «Средняя школа № 11».

Установлено, что во время образовательного процесса на перемене при осуществлении видеосъемки 14-летний учащийся схватил одноклассника сзади за шею и удерживал его, в результате чего ребенок потерял сознание. Другой подросток после уроков выложил видео с произошедшим в группу сети Телеграмм, откуда видео распространилось в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несовершеннолетний находился на стационарном лечении в больнице в течение десяти дней, в настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

В связи с необеспечением безопасности учащихся во время образовательного процесса прокуратурой г. Архангельска директору школы внесено представление об устранении нарушений закона.

Администрацией образовательной организации приняты дополнительные меры, направленные на охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учет.

Кроме того, прокуратурой города в Управление Роскомнадзора по Архангельской области направлена информация для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к административной ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ в связи с использованием и обнародованием изображения несовершеннолетнего без согласия родителей (законных представителей).