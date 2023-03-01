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Прокуратура проверяет инцидент с удушением в архангельской школе

Прокуратурой Архангельской области организована проверка по факту применения насилия учащимся МБОУ «Средняя школа № 11» г. Архангельска к другому несовершеннолетнему данной образовательной организации. Есть данные, что один ученик душил другого. Мотивы инцидента пока неизвестны.

В настоящее время установлено, что потерпевший обратился за оказанием медицинской помощи в травматологическое отделение ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова».

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения, а также полноте мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.

15 март 12:49 | : Скандалы

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