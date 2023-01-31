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С инцидентом в школе №33 г. Архангельска разбирается прокуратура области

Прокуратурой области организована проверка по факту жестокого обращения учащимися МБОУ «Средняя школа № 33» г. Архангельска с несовершеннолетним данной образовательной организации.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Напомним, ученик архангельской школы №33  подвергался систематическим избиениям и издевательствам со стороны старшеклассников при явном попустительстве педагогического состава.

10 март 12:17 | : Скандалы

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