С инцидентом в школе №33 г. Архангельска разбирается прокуратура области

Прокуратурой области организована проверка по факту жестокого обращения учащимися МБОУ «Средняя школа № 33» г. Архангельска с несовершеннолетним данной образовательной организации.
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.
Напомним, ученик архангельской школы №33 подвергался систематическим избиениям и издевательствам со стороны старшеклассников при явном попустительстве педагогического состава.