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Житель Каргополья пытался продать медаль "За боевые заслуги"

Причем госнаграда досталась хитровану незаконным путем.

Мировой судья судебного участка № 3 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинителя и признал 44-летнего жителя Каргопольского муниципального округа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственной награды СССР) и ч. 3 ст. 30 ст. 324 УК РФ  (покушение на незаконный сбыт государственной награды СССР).

Установлено, что обвиняемый  20 февраля 2022 г., проживающий в доме ветерана Великой Отечественной войны, который скончался, обнаружил  в его вещах медаль «За боевые заслуги» и присвоил себе, тем самым незаконно приобрел государственную награду СССР.

В дальнейшем он попытался продать медаль жителям деревни Гавриловская Каргопольского муниципального округа, однако не довел начатое преступление до конца, поскольку граждане сообщили об этом факте участковому полиции.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % от заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

 

30 январь 09:09 | : Скандалы

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