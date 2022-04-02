Житель Плесецкого района увлекался наркотиками растительного происхождения

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего жителя Плесецкого района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Осуждённый в феврале 2022 г. был задержан сотрудниками полиции на территории Каргопольского муниципального округа, в ходе осмотра его транспортного средства и его личного досмотра были обнаружены наркотические средства – каннабис (марихуана) общей массой 1565,34 г. и гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 2,07 г. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
Поскольку подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления суд назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ (то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Кроме того, в связи с наличием у осужденного заболевания, препятствующего управлению транспортным средством, прокуратурой района в Плесецкий районный суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия его права управления транспортным средством, которое удовлетворено.