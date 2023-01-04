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В Северодвинске ставят заслон подъездным вандалам

О новых методах борьбы с дикими «граффити», портящими стены подъездов, поведал на своей страничке в социальной сети глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Вчера поступил сигнал из социальных сетей по многоквартирному дому на Морском, 13. Имущество дома пострадало от рук вандалов. Контрольное управление совместно с управляющей компанией «МПЖРЭП» выехало на место, оценили масштабы бедствия: все стены в здании с 1 по 9 этаж в изображениях и надписях.

 Управляющая организация оперативно сработала и закрасила вестибюль первого этажа. К сожалению, пока весь подъезд сразу не восстановить, так как при закрытых окнах запах краски быстро не выветрится. Но в ближайшее время постараемся вернуть подъезду первоначальный вид.

 Направили обращение в полицию, чтобы включили данный дом в план рейдов. Решаем вопрос об установке в доме камер видеонаблюдения с целью предотвращения подобных фактов в будущем.

26 январь 11:43 | : Скандалы

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