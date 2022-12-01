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Игорь Арсентьев: Я говорю вам до свидания

В смысле – ухожу, но недалеко, будем дружить городами.

Как известно, 13 декабря Игорь Арсентьев был утвержден депутатами Северодвинского горсовета в должности главы администрации. Приступить к исполнению новых обязанностей он должен завтра, 20 декабря. В этой связи разместил пост на своей страничке в социальной сети:

- Сегодня заканчиваю свою работу в администрации Архангельска…

 Хотел бы искренне поблагодарить администрацию и лично Главу города Дмитрия Александровича Морева за пусть и не продолжительный, но очень насыщенный период совместной работы. Спасибо за то, что доверяли, давали свободу управленческих решений, вовремя советовали. 

Надеюсь, дружба Архангельска и Северодвинска станет еще крепче!!!

О карьерном пути Игоря Валентиновича в политике и исполнительной власти читайте здесь.

19 декабрь 16:00 | : Политика

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