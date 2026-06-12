Следком Поморья отправил бойцам СВО десятый по счёту автомобиль

Народный фронт Поморья продолжает отрабатывать заявки воинских частей, обеспечивая мобильность и логистику там, где это необходимо больше всего. На этот раз в наше распоряжение для отправки землякам в зоне СВО передан "Форд Транзит".

“Железного коня” подготовил коллектив Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Юбилейную, десятую, машину для передачи на линию боевого соприкосновения не только проверили на станции ТО, но и специально оборудовали для оперативных задач.

В конце июля представители Народного фронта доставят фургон на харьковское направление. Там "Транзит" поможет ребятам с подвозом провизии и боекомплектов, при ротации личного состава и транспортировке раненых товарищей.

Благодарим Следком региона за постоянную поддержку парней на передовой и поздравляем с Днём сотрудника органов следствия!