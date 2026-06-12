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Следком Поморья отправил бойцам СВО десятый по счёту автомобиль

Народный фронт Поморья продолжает отрабатывать заявки воинских частей, обеспечивая мобильность и логистику там, где это необходимо больше всего. На этот раз в наше распоряжение для отправки землякам в зоне СВО передан "Форд Транзит".

 “Железного коня” подготовил коллектив Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Юбилейную, десятую, машину для передачи на линию боевого соприкосновения не только проверили на станции ТО, но и специально оборудовали для оперативных задач.

 В конце июля представители Народного фронта доставят фургон на харьковское направление. Там "Транзит" поможет ребятам с подвозом провизии и боекомплектов, при ротации личного состава и транспортировке раненых товарищей.

 Благодарим Следком региона за постоянную поддержку парней на передовой и поздравляем с Днём сотрудника органов следствия! 

 

24 июль 12:16 | : Политика

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