"Нива" из Поморья досталась "Змею" из минометной батареи

Региональный Народный фронт продолжает помогать землякам на разных линиях СВО.



На этот раз мы передали автомобиль Шевроле Нива от УФНС России по Архангельской области и НАО бойцу с позывным “Змей”.



Теперь внедорожник будет служить нашим парням на херсонском направлении. Машина поможет с подвозом боекомплектов, FPV-дронов, тяжёлого оборудования, продуктов и топлива, а в случае необходимости – будет использоваться для переброски подразделений и транспортировки раненых бойцов.



Напомним, органы власти отдают автотехнику по распоряжению Михаила Мишустина. А представители Народного фронта Поморья не только распределяют транспорт по заявкам воинских частей, но и лично доставляют машины “за ленту”. Присоединяйтесь к сбору для наших земляков: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya!



