На подмогу бойцам СВО из Архангельска едет "фермер"

В Народный фронт обратилось руководство Архангельского филиала ФБУ “Администрация Двино-Печорского бассейна”. Коллектив учреждения решил передать землякам на СВО бортовой автомобиль УАЗ 2005 года выпуска.

Мы убедились: несмотря на пробег в 211 тысяч километров, внедорожник находится в хорошем техническом состоянии. При этом главная особенность УАЗа от водников – в его многофункциональности. В народе машину этой модели зовут “фермером”, ведь автомобиль имеет как грузовой отсек, так и места для перевозки пассажиров.

С помощью нового фронтового товарища ребята смогут подвозить боеприпасы, продукты питания, материалы для устройства блиндажей и окопов, транспортировать раненых бойцов и перебрасывать силы при ротации личного состава.

В ближайшее время представители президентского движения доставят автомобиль на донецкое направление. За руль внедорожника сядет руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. 

03 декабрь 12:20 | : Политика

Две беды Вилегодского округа Архангельской области
"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"

