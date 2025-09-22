На подмогу бойцам СВО из Архангельска едет "фермер"

В Народный фронт обратилось руководство Архангельского филиала ФБУ “Администрация Двино-Печорского бассейна”. Коллектив учреждения решил передать землякам на СВО бортовой автомобиль УАЗ 2005 года выпуска.



Мы убедились: несмотря на пробег в 211 тысяч километров, внедорожник находится в хорошем техническом состоянии. При этом главная особенность УАЗа от водников – в его многофункциональности. В народе машину этой модели зовут “фермером”, ведь автомобиль имеет как грузовой отсек, так и места для перевозки пассажиров.



С помощью нового фронтового товарища ребята смогут подвозить боеприпасы, продукты питания, материалы для устройства блиндажей и окопов, транспортировать раненых бойцов и перебрасывать силы при ротации личного состава.



В ближайшее время представители президентского движения доставят автомобиль на донецкое направление. За руль внедорожника сядет руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.