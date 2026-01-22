Вверх
Архангельские речники отдали пассажирский УАЗ на ратное дело

Фронт становится несокрушимым, когда тыл работает как единый механизм. Это подтверждает и поступок коллектива архангельского филиала ФБУ “Администрация Двино-Печорского бассейна”.

Наши речники вновь передали в Народный фронт машину. У пассажирского УАЗа – восемь мест, отличная проходимость и идеальное техническое состояние.

За плечами нового “бойца” силовых и тыловых подразделений – всего 70 тысяч километров. Буханку мужчины предприятия подготовили сами: “протянули” каждый узел, проверили каждую деталь. Чтобы там, в пыли и под огнем, техника не подвела и работала, как положено.

В марте представители Народного фронта доставят машину на белгородское направление. На передовой УАЗик пригодится при ротации личного состава, доставке провизии, раненых и боекомплектов. Будет спасать, возить, выручать и приближать нашу общую Победу.



12 февраль 15:47 | : Политика

