Народный фронт отправил из Архангельска в зону спецоперации "Солярис"

Представители президентского движения отправили на линию боевого соприкосновения автомобиль Хёндай "Солярис", полученный от Архангельского УФАС России.



Ключи от машины 2011 года выпуска бойцу с позывным "Банщик" передал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Поморья Илья Иванкин.



Иномарка уже в пути к месту дислокации подразделения. Автомобиль будет служить нашим землякам для проведения разведки и выполнения других боевых задач на херсонском направлении СВО.



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