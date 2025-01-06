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Народный фронт отправил из Архангельска в зону спецоперации "Солярис"

Представители президентского движения отправили на линию боевого соприкосновения автомобиль Хёндай "Солярис", полученный от Архангельского УФАС России.

Ключи от машины 2011 года выпуска бойцу с позывным "Банщик" передал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Поморья Илья Иванкин.

Иномарка уже в пути к месту дислокации подразделения. Автомобиль будет служить нашим землякам для проведения разведки и выполнения других боевых задач на херсонском направлении СВО.

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30 январь 11:16 | : Политика

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