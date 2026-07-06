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Трефяк с нами

Нового руководителя регионального управления представил директор ФСИН России Аркадий Гостев. Впрочем, Максим Трефяк уже достаточно долго руководит ведомством, он просто избавился от приставки ио.

Событие по достоинству оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Подробности от издания «Регион 29»:

- Глава региона отметил, что система исполнения наказаний играет важную роль в обеспечении правопорядка, социальной реабилитации осужденных, развитии производственной кооперации и работе предприятий, связанных с исправительными учреждениями.

По словам губернатора, Архангельская область имеет свою специфику благодаря большой сети исправительных учреждений. В связи с этим на руководство регионального управления возлагается особая ответственность за соблюдение прав человека, трудовую адаптацию осужденных и их подготовку к жизни после освобождения.

Александр Цыбульский подчеркнул, что правительство региона рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с УФСИН для решения общих задач в сфере безопасности, стабильности и правопорядка.

 

10 июль 16:47 | : Политика

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