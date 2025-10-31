Архангельский УФСИН отчитался за прошедший год

Под руководством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максима Трефяка состоялось расширенное совещание, на котором были рассмотрены результаты работы по всем направлениям.

В его работе приняли участие представители областного правительства, взаимодействующих и контролирующих органов, Минюста, руководители силовых ведомств, Уполномоченные по правам человека и ребенка в Архангельской области, председатель ОНК, член Общественного Совета при УФСИН, а также заместители начальника УФСИН, начальники отделов и служб Управления, должностные лица учреждений УИС региона.

С основным докладом перед присутствующими выступил врио начальника УФСИН Максим Трефяк, который дал характеристику оперативно-служебной, производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности и кадрового обеспечения ведомства. В ушедшем году УФСИН России по Архангельской области выполняла задачи в установленной сфере деятельности, обеспечив стабильное функционирование уголовно-исполнительной системы.

Вначале своего выступления Максим Михайлович остановился на одном из значимых направлений работы сотрудников уголовно-исполнительной системы в прошлом году по ресоциализации осужденных и их подготовке к жизни в обществе после освобождения в рамках закона о пробации. Для реализации принятого нормативного акта службой исполнения наказаний Поморья заключены более 400 соглашений с заинтересованными ведомствами, свыше 500 осужденных и вышедших на свободу получили различные меры поддержки в рамках исполнительной и пенитенциарной пробации. В 2025 году на территории области начали свою деятельность два Центра пробации, где оказывается комплексная и адресная помощь освободившимся из мест лишения свободы.

Давая оценку оперативной обстановки, врио начальника Управления отметил, что благодаря принимаемым мерам в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона она была стабильной и управляемой, сотрудниками обеспечено поддержание правопорядка и законности. Прилагаемые усилия не позволили допустить побегов, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых неповиновений и протестных акций, а также особо-учитываемых преступлений. УФСИН является неотъемлемой частью правоохранительной системы региона. В 2025 году оперативными подразделениями УФСИН оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии 979 преступлений.

Стабильность оперативной обстановки зависит и от четкой работы воспитательных служб, обеспечивающих полезную досуговую занятость в местах лишения свободы. В ушедшем году воспитательная и социальная работа с осужденными в учреждениях Управления была направлена, в том числе, на формирование традиционных семейных ценностей, укрепление духовно-нравственных установок. В колониях и следственных изоляторах проведено свыше пяти с половиной тысяч культурно-массовых мероприятий. Также врио начальника УФСИН отметил, что не остается без внимания и получение профессий осужденными в течение срока отбывания наказания. В образовательных учреждениях за учебный год прошли обучение 1552 человека по 36 профессиям. При этом многие их них востребованы не только в исправительных учреждениях, но и на рынке труда Поморья. Для улучшения учебного процесса в колониях обновляется материальная база в образовательных учреждениях за счет грантовых средств.

Далее в выступлении была затронута тема по расширению сети исправительных центров. В прошлом году сотрудниками УФСИН приняты меры по созданию дополнительных мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам. За счет ввода в эксплуатацию двух участков увеличено количество мест для отбывания наказания на 328 человек. Сегодня на территории области действуют шесть участков, функционирующих как исправительные центры.

На особом контроле ведомства были и вопросы, связанные с обеспечением трудовой занятости лиц, находящихся в местах лишения свободы. Трудоустроено почти 98 процентов отбывающих наказание, имеющих исполнительные документы, при этом обеспечен рост их заработной платы на 22 процента. Осуждёнными, имеющими исковые обязательства, возмещено более 90 миллионов рублей.

- В 2025 году с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями заключены 92 контракта, исполнение составило почти 40 миллионов рублей, - сказал полковник Трефяк.

В течение прошлого года в колониях и СИЗО была обеспечена надежная охрана. В целях осуществления надзора за осужденными обновили и улучшили систему охранного телевидения в местах лишения свободы региона, установили свыше двух с половиной тысяч камер видеонаблюдения.

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк также отметил,

что усилия сотрудников аппарата Управления и учреждений УИС области были сосредоточены на выполнении задач по тыловому и медицинскому обеспечению осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Во исполнение постановления правительства Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» в течение 2025 года было освобождено 18 осужденных.

Кроме этого, в рамках повестки расширенного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся личного состава. Руководство аппарата Управления и подведомственных учреждений принимало все исчерпывающие меры по укомплектованию имеющихся вакантных должностей.

Также докладчиком было отмечено, что службой исполнения наказаний продолжается проведение различных форм мероприятий по оказанию содействия Вооруженным Силам Российской Федерации в достижении целей специальной военной операции. Сотрудники территориального органа и члены их семей в течение года принимали участие в сборе гуманитарных грузов, плетении маскировочных сетей с последующей их передачей для участников СВО в рамках акции «СВОих не бросаем».

В своем выступлении Максим Михайлович поблагодарил за оказываемую практическую помощь правительство региона, а также руководителей правоохранительных структур за конструктивное взаимодействие с УФСИН в решении вопросов, связанных с деятельностью уголовно-исполнительной системы.

От имени губернатора Архангельской области за добросовестное исполнение обязанностей по поддержанию порядка в исправительных учреждениях, созданию требуемых условий труда и быта осужденных сотрудников службы исполнения наказаний региона поблагодарил исполняющий обязанности руководителя Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Александр Якушев. В своем слове он также отметил, что одним из ключевых направлений совместной работы является содействие в социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

- Отдельно хочу выразить свою признательность за вашу позицию в вопросах защиты нашей Родины. Считаю, что восстановленные в исправительных колониях автомобили окажут неоценимый вклад в нашу общую победу в специальной военной операции, - сказал Александр Николаевич.

В завершении первой части расширенного совещания временно исполняющий обязанности начальника Управления Максим Трефяк вручил ведомственные награды, благодарности, а также первые офицерские звания сотрудникам УФСИН.

Во второй части с докладами и презентациями по направлениям деятельности выступили заместители начальника УФСИН. Они довели не только положительные результаты работы курируемых служб, но и остановились на проблемных моментах и путях их решения. Кроме этого, выступающие обозначили перспективные направления и первостепенные задачи на предстоящий период. Также прошла церемония награждения учреждений, добившиеся высоких показателей по итогам деятельности за 2025 год, и лучших по профессии.