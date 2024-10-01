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Депутаты АрхОблСобрания хотят дружить с УФСИН

В Архангельской областном Собрании депутатов состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы сотрудничества представителей малого и среднего бизнеса региона с исправительными учреждениями. Участие в его работе приняли временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк и заместитель начальника Управления, курирующий производственную деятельность, Александр Литвинчук.  

Мероприятие состоялось по инициативе комитета по собственности и предпринимательству Архангельского областного Собрания депутатов. К участию в круглом столе помимо депутатов, представляющих профильные комитеты, были приглашены представители регионального министерства экономического развития, Торгово-промышленной палаты региона, Агентства регионального развития, ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области», а также генеральные директора ряда больших коммерческих предприятий.

Перед обсуждением заявленной темы круглого стола заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Александр Литвинчук рассказал собравшимся о производственном секторе ведомства. Он отметил, что 11 исправительных учреждений в своем составе имеют центры трудовой адаптации осужденных, где трудятся лица, содержащиеся в местах лишения свободы. Александр Васильевич обратил внимание собравшихся, что в УФСИН действует 17 программ содействия в трудовой занятости спецконтингента, которые подписаны с муниципальными округами. 

- Учреждениями выстроены хорошие партнерские отношения как с муниципалитетами, так и с бизнес-структурами по многим направлениям, - проинформировал Литвинчук. - А в целом в центрах трудовой адаптации производится 600 наименований различной продукции и она вся сертифицирована. 

Также Александр Васильевич поделился с собравшимися опытом взаимодействия территориальных органов уголовно-исполнительной системы с региональными властями по предоставлению преференций для предприятий, которые сотрудничают с исправительными учреждениями. 

Затем своим опытом работы с областной пенитенциарной службой поделились директор ООО «СКВ Компани» Александр Кологреев в вопросе создания исправительного центра на базе предприятия для осужденных к принудительным работам и член Торгово-промышленной палаты Дмитрий Дорофеев, ранее работающий главой Вельского района, о сотрудничестве с ИК-14 по реализации многих муниципальных проектов. В рамках работы круглого стола были рассмотрены и другие аспекты взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса Поморья с исправительными учреждениями с целью загрузки производственных мощностей и создания рабочих мест для осужденных. 

В ходе обсуждения темы собравшиеся высказывали свои мнения, мысли и идеи по  различным вариантам возможного взаимодействия предпринимателей с региональной службой исполнения наказаний, которые позволят найти новые ниши на благо развития направлений бизнеса и возможности для обеспечения трудозанятости осужденных. 

- Мы можем развивать различные варианты кооперации с нашими новыми партнерами, в этом плане мы открыты для диалога, - сказал Александр Литвинчук.- УФСИН заинтересован,  чтобы бизнес пришел в места лишения свободы, поскольку с его  помощью решается один из главных вопросов – трудоустройство осужденных и организация новых рабочих мест для них.

Участники круглого стола положительно  оценили перспективы взаимодействия с УФСИН. Подводя итог состоявшегося разговора, собравшимися были принят ряд решений, направленных на перспективное сотрудничество бизнеса и уголовно-исполнительной системы Поморья.

29 октябрь 16:38 | : Экономика

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