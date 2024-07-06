Митрополит Корнилий и Ваге Петросян обсудили актуальные вопросы

В региональном правительстве состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

Архипастырь и Ваге Самвелович обсудили ряд рабочих вопросов, касающихся развития взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией.

Налаженное конструктивное сотрудничество позволяет реализовывать различные проекты, связанные с духовным и культурным просвещением, патриотическим воспитанием молодежи и сохранением памятников церковной старины.

Митрополит Корнилий и Ваге Петросян засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера. Архипастырь поблагодарил собеседника за внимание к церковной жизни региона и выразил надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.

Кстати… как раз сегодня у Ваге Самвеловича день рождения. С чем редакция его от души поздравляет.