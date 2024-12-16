Митрополит Корнилий поблагодарил Ваге Петросяна за поддержку и соработничество

В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

Встречу посвятили обсуждению актуальных рабочих вопросов, связанных с развитием взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией.

В регионе успешно реализуются различные начинания, направленные на духовное просвещение общества, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия Русского Севера.

Архипастырь и Ваге Самвелович засвидетельствовали готовность продолжать конструктивное соработничество на благо жителей региона. Глава митрополии поблагодарил собеседника за поддержку церковной жизни и отметил высокий уровень взаимного доверия. Ваге Петросян выразил архипастырю признательность за его нелегкие труды и пожелал успехов в дальнейшем служении, а также заверил в дальнейшей поддержке сложившихся церковно-государственных отношений.