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Митрополит Корнилий поблагодарил Ваге Петросяна за поддержку и соработничество

    В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

    Встречу посвятили обсуждению актуальных рабочих вопросов, связанных с развитием взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией.

    В регионе успешно реализуются различные начинания, направленные на духовное просвещение общества, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия Русского Севера.

    Архипастырь и Ваге Самвелович засвидетельствовали готовность продолжать конструктивное соработничество на благо жителей региона. Глава митрополии поблагодарил собеседника за поддержку церковной жизни и отметил высокий уровень взаимного доверия. Ваге Петросян выразил архипастырю признательность за его нелегкие труды и пожелал успехов в дальнейшем служении, а также заверил в дальнейшей поддержке сложившихся церковно-государственных отношений. 

24 декабрь 09:30 | : Политика / Верую

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