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Информационно-аналитический портал
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Информационная составляющая в жизни Архангельской епархии

    В правительстве Архангельской области 28 февраля состоялась встреча главы департамента пресс-службы и информации Людмилы Лобановой с секретарем Архангельской епархии протоиереем Валерием Суворовым и руководителем епархиального информационно-издательского отдела священником Назарием Яремой.

    Встречу посвятили вопросам продолжения многолетнего сотрудничества, которое развивается в рамках соглашения между правительством региона и епархией. Совместная деятельность координируется в соответствии с решениями, принятыми на уровне губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия.

    Отражающееся в медиапространстве церковно-государственное взаимодействие по широкому спектру вопросов, которые неоднократно были обозначены Президентом России Владимиром Путиным и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ориентировано на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти народа, поддержание мира и согласия в обществе и воспитание детей и молодежи в духе отечественной культуры.

    Участники встречи засвидетельствовали готовность развивать рабочее взаимодействие на благо жителей региона. 

01 март 09:09 | : Будни / Верую

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