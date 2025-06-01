"Цель одна"

В региональном правительстве состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.



Архипастырь и Ваге Самвелович обсудили ряд рабочих вопросов, касающихся развития взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией и связанных с духовным и культурным просвещением, патриотическим воспитанием молодежи и сохранением памятников церковной старины.



Митрополит Корнилий и Ваге Петросян засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера и выразили надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.