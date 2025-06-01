Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Цель одна"

В региональном правительстве состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

Архипастырь и Ваге Самвелович обсудили ряд рабочих вопросов, касающихся развития взаимодействия регионального правительства с Архангельской епархией и связанных с духовным и культурным просвещением, патриотическим воспитанием молодежи и сохранением памятников церковной старины.

Митрополит Корнилий и Ваге Петросян засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера и выразили надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.


           

09 июль 14:09 | : Политика / Верую

Главные новости


Король Харальд в Холмогорах
Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (124)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20