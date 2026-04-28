Рослесинфорг из Архангельска передал два УАЗа для земляков на СВО

В Народном фронте – пополнение для наших бойцов, которое сделает их передвижение на передовой более быстрым и безопасным.

Архангельский филиал ФГБУ “Рослесинфорг” передал нам сразу два полноприводных УАЗа 2012 года выпуска. Эти “рабочие лошадки”, несмотря на пробег в 227 и 177 тысяч километров, прошли проверку временем и полностью готовы к самым суровым фронтовым дорогам.

Сотрудники Рослесинфорга – верные соратники НФ. Они уже отправляли ребятам продукты, медикаменты, хозяйственные товары, средства гигиены и другую жизненно важную гуманитарную помощь.

Теперь на донецкое и харьковское направления уйдут и легендарные “буханки” – незаменимые помощники для эвакуации раненых, доставки боекомплектов и оперативного передвижения подразделений по бездорожью.

Народный фронт доставит машины туда, где они нужнее всего, ведь каждый километр, пройденный нашей техникой, – это ещё один шаг к мирному небу над головой.