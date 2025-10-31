"Нива" ушла из Поморья на фронт

Народный фронт получил от Управления федерального казначейства по Архангельской области и НАО очередного “боевого коня”– автомобиль "Шевроле Нива" 2008 года выпуска.



И хотя за плечами “неубиваемой классики” – 125 тысяч километров, главное – не пробег, а техническое состояние нового товарища наших бойцов.



Финансисты не только привели машину в порядок, но и подготовили её к суровым условиям. Не забыли и про “полезный багаж”: запчасти и второй комплект зимних шин. На передовой пригодится всё!



Представители Народного фронта передали “Ниву” бойцу из Архангельска, который доставит её сослуживцам на донецкое направление. Теперь машина будет выполнять боевые задачи, доставлять грузы и спасать жизни, прокладывая путь там, где другим не пройти.

