Губернатор Цыбульский провел личный прием граждан в Вельске

Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский провёл приём граждан в общественной приёмной партии в Вельске.

Одной из первых к главе региона обратилась жительница д. Притыкинская Кристина Поскотинова. Благодаря проекту «Комфортное Поморье» уже в этом году в деревне появится обновлённая автобусная остановка. Во время встречи обсудили и новые инициативы жителей — в частности, создание детской площадки.

Ещё один вопрос поступил от жителей п. Новый Куваш. Здесь необходимо завершить ремонт колодца. Первый этап работ уже выполнен, а завершить благоустройство поручено до 1 сентября. Кроме того, на приёме подняли проблему качества мобильной связи в посёлке — этим вопросом займутся профильные специалисты.

Жители Вельска обратились с просьбой обустроить безопасный тротуар к школе №92. Сейчас ведётся поиск подрядчика, а завершить работы планируется до конца лета.

Также в ходе приёма был дан старт новой заявочной кампании проекта «Комфортное Поморье». В 2027 году на поддержку инициатив жителей планируется направить более 500 миллионов рублей, включая финансирование флагманских проектов.



