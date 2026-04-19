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Губернатор Цыбульский провел личный прием граждан в Вельске

Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский провёл приём граждан в общественной приёмной партии в Вельске.

 Одной из первых к главе региона обратилась жительница д. Притыкинская Кристина Поскотинова. Благодаря проекту «Комфортное Поморье» уже в этом году в деревне появится обновлённая автобусная остановка. Во время встречи обсудили и новые инициативы жителей — в частности, создание детской площадки.

 Ещё один вопрос поступил от жителей п. Новый Куваш. Здесь необходимо завершить ремонт колодца. Первый этап работ уже выполнен, а завершить благоустройство поручено до 1 сентября. Кроме того, на приёме подняли проблему качества мобильной связи в посёлке — этим вопросом займутся профильные специалисты.

 Жители Вельска обратились с просьбой обустроить безопасный тротуар к школе №92. Сейчас ведётся поиск подрядчика, а завершить работы планируется до конца лета.

 Также в ходе приёма был дан старт новой заявочной кампании проекта «Комфортное Поморье». В 2027 году на поддержку инициатив жителей планируется направить более 500 миллионов рублей, включая финансирование флагманских проектов.


03 июль 13:07 | : Политика

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