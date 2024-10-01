В Няндоме благоустроен центральный сквер одного из микрорайонов

В рамках реализации Народной программы "Единой России" в Няндоме продолжается благоустройство общественных территорий.



В микрорайоне Каргополь-2 завершено благоустройство центрального сквера, ставшего победителем Всероссийского рейтингового голосования в 2023 году.



Работы включали в себя ремонт тротуаров, создание новых пешеходных дорожек и настилов, обустройство сети наружного освещения и выполнение работ по водоотведению.



«Работы выполнили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом преображение сквера продолжится по региональному проекту «Комфортное Поморье», – отметил губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского реготделения партии "Единая Россия" Александр Цыбульский.



По инициативе активных жителей в сквере установят порядка 40 скамеек разной формы и столько же урн. Часть из них уже размещена.



В планах муниципалитета - продолжить благоустройство центрального сквера в микрорайоне. В будущем здесь должны появиться цветники, различные зоны отдыха, а также сцена для проведения мероприятий.