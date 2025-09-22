Секретарь АРО "Единая Россия" Александр Цыбульский провел личный прием граждан

Губернатор Архангельской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Цыбульский провёл личный приём граждан. Мероприятие состоялось в рамках общепартийной Декады приёмов, приуроченной к 24-летию «Единой России».

Приём носил межрегиональный характер — с просьбой к главе региона обратился житель Вологодской области Владимир Сухановский, желающий увековечить память своего брата Алексея, героически погибшего в ходе СВО. Алексей проживал в городе Вельске Архангельской области. По итогам встречи Александр Цыбульский поручил установить мемориальную доску на доме погибшего защитника Отечества в кратчайшие сроки.

Часть обращений была посвящена вопросам благоустройства и коммунальной инфраструктуры — жители региона подняли проблемы состояния колодцев, систем водоотведения, а также необходимости ремонта отдельных участков автомобильных дорог. По каждому обращению зафиксированы сроки исполнения и назначены ответственные лица.

Отдельным блоком стали жалобы жителей столицы Поморья на неэффективность мероприятий по дератизации и распространение грызунов во дворах многоквартирных домов. Губернатор поручил главе Архангельска Дмитрию Мореву организовать комплексную работу по данному вопросу с привлечением Роспотребнадзора, управляющих компаний и профильных служб. В рамках поручения предписано усилить контроль за санитарным содержанием территорий, а также пересмотреть применяемые методики, регулярность и качество проводимой дератизации.

Напомни, что «Единая Россия» проводит Декаду приёмов граждан с 1 по 10 декабря по всему региону. Личные приёмы ведут партийные руководители, депутаты, региональные и муниципальные власти, юристы и специалисты профильных ведомств. Каждый может обратиться с волнующей проблемой или предложить интересную идею по широкому кругу вопросов: от ЖКХ и благоустройства до здравоохранения и социальной поддержки. Записаться на приём можно по телефону: 8 (8182) 28-66-02.



