Александр Цыбульский: "До конца года все врачи получат выплаты"

Александр Цыбульский провел прием граждан в региональном отделении «Единой России. К губернатору как к секретарю регионального отделения партии люди обратились с вопросами, волнующими многих жителей региона.
Врач-стоматолог из Пинеги обратился на прием с вопросом о получении дополнительных выплат медицинским работникам, которые по инициативе главы региона с 1 октября 2021 года представляются медицинским работникам в районных больницах и ФАПах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях. Врачи дополнительно получают 10 тыс. рублей, медсестры – 5 тыс. рублей ежемесячно . После принятия в Правительстве Архангельской области решения о назначении таких доплат медикам перечень профессий врачей, которые могут получать доплату, был расширен. В частности, это касается стоматологов, которые получили право на доплату с 1 марта 2022 года. Пришедший на прием к главе региона стоматолог поинтересовался, возможно ли восстановить справедливость и получить выплаты за «утерянный» период.
Губернатор обратился к присутствовавшему на личном приеме и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александру Герштанскому.
«Мы уже нашли юридическую основу, чтобы осуществить выплаты за эти пять месяцев всем врачам, которые попали в перечень позднее. До конца года сделаем все возможное, чтобы эти деньги поступили врачам на счет, в том числе пинежским», - рассказал Александр Герштанский.
«Считаю это решение справедливым и абсолютно оправданным. Поэтому обязательно эти выплаты до конца года всем врачам, кто не сумел их получить, осуществим», - заверил Александр Цыбульский.
Руководитель эстрадной студии «Провинция АРТ» и народного хора ветеранов Пинежского культурного центра Татьяна Буторина от имени всего коллектива попросила губернатора помочь приобрести автобус, чтобы творческие коллективы смогли гастролировать по области и за ее пределами.
«На 2023 год наши депутаты заложили средства в бюджете на приобретение для учреждений культуры автоклубов для осуществления гастрольной деятельности, в том числе в селах. На региональные средства будет закуплено 15 автомобилей. Наши творческие коллективы должны максимально часто ездить по области, иметь возможность выступать в других районах. В следующем году, я уверен, такой автобус у вас появится», - ответил губернатор.
Ольга Юшкова из Северодвинска интересуется, когда будет отремонтирован ФАП в с. Нёнокса. Медпункт расположен в деревянном здании с печным отоплением, находится в аварийном состоянии.
«Год назад был в поселке, и ФАП действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонтировать его мы не будем. Со следующего года начнем строительство нового современного ФАПа», - ответил Александр Цыбульский.
Пенсионерку из Вельска также волнует вопрос состояния Вельской больницы. Ремонт здесь проводился очень давно, оборудования не хватает.
«По всей области ремонтируют медицинские учреждения. Когда очередь дойдет до Вельской ЦРБ? Наши жители вынуждены постоянно обращаться в платные клиники», - жалуется женщина.
Александр Герштанский рассказал, что в больницу уже поступил компьютерный томограф. В 2023 году запланирована поставка в больницу магнито-резонансного томографа на 89 млн. рублей. На 2024 год предусмотрено более 439 млн. руб. на ремонт и реконструкцию поликлиники.
«На Вельскую ЦРБ у нас заложена, наверное, самая большая сумма по области. На эти деньги мы сможем привести больницу в современный вид. Появление КТ и МРТ, которых до этого в Вельском районе не было, позволит проводить более глубокую диагностику», - прокомментировал Александр Цыбульский.