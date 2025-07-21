Вверх
Губернатор Цыбульский проверил ход капремонта Плесецкой ЦРБ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил Плесецкую центральную районную больницу (ЦРБ) с целью проверки хода капитального ремонта круглосуточного стационара. 

 Данные работы реализуются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», а также являются приоритетным направлением Народной программы партии «Единая Россия». 

 На проведение капитального ремонта стационара направлено около 140 миллионов рублей. На первом этапе модернизации завершены работы по приведению в порядок подвальных помещений, замене систем отопления и наружных сетей канализации. В настоящее время ведутся активные работы на всех этажах стационара, включая ремонт помещений, полную замену коммуникаций, монтаж нового лифта и современной системы вентиляции. Завершение всех работ запланировано на ноябрь текущего года. 

 «Вместе с руководством больницы обсудили обновление диагностической базы. Для медучреждения приобретены новые рентген-аппараты, цифровой маммограф, флюорограф, ультразвуковые комплексы и компьютерный томограф. Плесецкая ЦРБ обслуживает более 34 тысяч жителей Плесецкого округа, в том числе и детей. Поэтому нам особенно важно завершить ремонт в срок и создать комфортные условия для пациентов и врачей», - отметил Александр Цыбульский. 

 Губернатор поручил профильным ведомствам держать ход ремонтных работ на постоянном контроле. 

 

27 август 10:17 | : Политика / Экономика

