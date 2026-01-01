Вверх
Бойцы морской пехоты из Поморья продолжают получать поддержку с малой Родины

С фронтовых рубежей донецкого направления в Народный фронт пришло видео, от которого сердце наполняется гордостью.

Бойцы штурмовой роты первого батальона морской пехоты нашей родной 61-ой бригады благодарят северян и коллектив Управления федерального казначейства по Архангельской области и НАО за бесценную помощь: новую технику для бесперебойной связи.

– Это не только оборудование, это наша ниточка к дому, наш мост к мирной жизни, – говорит земляк с позывным “Грач”. – Когда мы тесним врага, освобождаем километр за километром, потребность в надёжной связи растёт. Ваша посылка поможет сохранить управляемость подразделениями, а значит – жизнь и здоровье наших ребят.

Народный фронт продолжает миссию поддержки архангельских военнослужащих: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya

28 январь 14:02 | : Политика

