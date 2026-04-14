Дмитрий Морев: Да будет свет в Исакогорке

В рабочей поездке по Исакогорскому округу проверили ход шестого этапа комплексного обновления уличного освещения, рассказывает градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Сезон белых ночей для «Горсвета» - время напряженной работы. Сейчас основные силы сосредоточены в Исакогорском округе. В прошлом году масштабно обновляли Соломбалу и Маймаксу, теперь очередь противоположной стороны города.

Цель - до 30 сентября заменить более 100 опор и почти 500 светильников на светодиодные, обновить провода, выправить накренившиеся опоры. Как доложил директор «Горсвета» и член фракции «Единая Россия» в Гордуме Александр Гурьев, на сегодня уже заменили 85 опор, половину светильников и проводов.

Для жителей это не просто цифры. Качественное освещение вдоль дорог и тротуаров, а также во дворах - это безопасность детей, спокойствие пешеходов и водителей. После окончания работ все муниципальное освещение в округе - от автомобильного моста до Лесной речки - станет светодиодным, более качественным и надежным.

Благодарю коллектив «Горсвета» за системную работу: город становится светлее с каждым годом.



