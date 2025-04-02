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Дмитрий Морев объявил о начале сезона белых ночей

Включаем белые ночи, выключаем уличное освещение, заявил градоначальник Архангельска. И пояснил, что будет дальше…

 - 1 июня в Архангельске наступают «гражданские сумерки». Так на профессиональном языке работников «Горсвета» называется сезон белых ночей, когда отключается уличное освещение.

 В городе будут проходить вечерние мероприятия, а тем временем специалисты займутся модернизацией наружного освещения.

 К выполнению летнего плана «Горсвет» приступил в мае: уже сейчас освещение включается лишь на 3-4 самых темных часа в сутках. В течение четырех месяцев муниципальное предприятие проведет ремонт 700 опор, заменит 9 км проводов и 500 светильников на экономичные светодиодные. Также в план включены замена и выправка опор, обновление шкафов управления наружным освещением.

 Текущим летом завершится и 5-й этап городской программы комплексного ремонта линий освещения дворовых территорий. В работе кварталы Соломбалы и Кемский поселок. 

 Впереди два месяца полноценных белых ночей, которые любят многие архангелогородцы и которые дают нам возможность сосредоточиться на подготовке к новому зимнему сезону.

15 май 14:01 | : Экономика

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