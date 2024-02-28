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С "Горсветом" Архангельску светло и уютно

О взаимодействии с одним из ключевых МУПов рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Уже третий год вместе с «Горсветом» реализуем программу по замене линий освещения в архангельских дворах.

 Сейчас завершается третий этап комплексного ремонта. Посетил объекты в Октябрьском округе и дворы в округе Варавино-Фактория. Под замену здесь попало около 200 опор, большинству из которых уже более 50 лет. Модернизация позволит заменить здесь 400 старых натриевых светильников на новые – светодиодные. У них белый нейтральный свет, а качество освещенности значительно выше.

 Заметил, что жалоб на освещение от населения стало меньше. Значит, программу надо продолжать в таких же ускоренных темпах. Впереди – четвертый этап модернизации, который планируем завершить в конце этого лета. Заменим опоры в границах улиц Никитова – Воронина – Русанова – Ленинградский проспект. Параллельно будем вести работы по замене опор по проспекту Ломоносова, где в этом году предстоит ремонт дороги по президентскому нацпроекту «БКД».


11 апрель 15:36 | : Политика / Экономика

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