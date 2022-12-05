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Дмитрий Морев распорядился заменить в Октябрьском округе уличное освещение

В ходе рабочей поездки глава города принял решение о применении комплексного подхода к обновлению системы уличного освещения в густонаселенном «квадрате» набережная Северной Двины-Гагарина-Обводный канал-Гайдара.

 Директор «Горсвета» Александр Гурьев пояснил, что линии уличного освещения в данной части города были построены в 60-70-е годы прошлого века. 70 опор находятся в аварийном состоянии, и текущий ремонт уже не обеспечивает безопасность. Замены требует и 200 старых светильников.

- В прошлом году мы получили положительный опыт от комплексного подхода к модернизации системы освещения в поселке 3 лесозавода. Поручаю вам пересмотреть производственные планы предприятия, и вместо точечной работы применить комплексный ремонт в данной группе жилых микрорайонов, - обратился к руководству «Горсвета» глава Архангельска Дмитрий Морев.

 В рабочей поездке принял участие депутат Гордумы (фракция «Единая Россия») Иван Воронцов. В партийную приемную неоднократно поступали обращения от жителей Октябрьского округа, во дворах которых накренились опоры, а лампы светят бледно-желтым светом. Тревога горожан не осталась без внимания руководства города – до августа текущего года аварийные столбы и старые лампы будут заменены.


01 март 15:16 | : Политика / Экономика

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