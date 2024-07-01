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Архангельск прощается с белыми ночами и включает уличное освещение

С 1 августа в Архангельске завершается сезон «белых ночей» и стартует осветительный сезон.

- Для этого наше предприятие «Горсвет» в течение июля провело необходимые ремонты: заменили более 200 светильников, 40 опор и 4,4 км проводов. Это подготовило сети освещения во всех округах города к надежной работе в течение следующих десяти месяцев.

 Первое включение уличного освещения планируется 1 августа около 22:13 с поправкой на естественную освещённость. Сами ремонтные работы на сетях до конца августа будут продолжены, - прокомментировал готовность включить свет глава городской администрации Дмитрий Морев.

 

30 июль 13:36 | : Будни

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