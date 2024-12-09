Дмитрий Морев проверил подвижки в ремонте уличного освещения

Рассказывает градоначальник Архангельска:

- Побывал на трёх участках – Мещерской улице в Соломбале, Корпусной улице в Кемском посёлке и на Воскресенской в Октябрьском округе.

Предприятие «Горсвет» выполняет комплексный ремонт городского освещения. Завершить работы в Соломбале мы планируем до конца 2025 года. Общая сумма затрат на замену опор и светильников составит более трёх миллионов рублей. Здесь в общей сложности мы заменим 300 светильников и 60 опор.

В Октябрьском округе работы закончим в июне. Около трёх миллионов рублей потратим на замену 500 светодиодных светильников. Более чем у 100 домов округа станет светлее.

Мы не только меняем старое освещение, но и запланировали строительство новых линий там, где света не было вообще. Просьбы от жителей окраин уже в работе. Мы построим пять новых линий, в том числе и на острове Бревенник.

Горсвету дано поручение проработать и шестой этап, куда войдёт Исакогорский округ. Он запланирован на вторую половину этого года.



