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«Единая Россия» присоединилась к празднованию Дня России в Архангельске

В Архангельске состоялись праздничные мероприятия, посвящённые одному из главных государственных праздников — Дню России. Участие в них приняли активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», волонтёры и жители областного центра.

 На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» и Молодой Гвардии для детей и взрослых были организованы интерактивные зоны, творческие мастер-классы, игровые программы и другие праздничные активности. Гости мероприятия смогли принять участие в различных конкурсах, изготовить памятные значки и провести время вместе с семьями.

 Кроме того, на площадке партии жители города смогли внести свои предложения в Народную программу «Единой России». Сбор инициатив продолжается по всей стране и направлен на формирование новых решений, основанных на запросах и предложениях самих граждан.

 Одним из самых ярких событий праздника стал большой хоровод на Красной пристани, объединивший жителей Архангельска, творческие коллективы и гостей города. Акция стала символом единства, уважения к традициям и любви к своей стране.

 Особое место в программе заняла акция по отправке гуманитарной помощи. Жители региона, общественники, волонтёры и партийцы объединили усилия для формирования очередного гуманитарного груза, который отправился российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Эта работа ведётся в Архангельской области на постоянной основе и объединяет сотни неравнодушных северян.

 В партии отметили, что День России ежегодно объединяет жителей страны вокруг общих ценностей, исторического наследия и чувства ответственности за будущее государства. В Архангельской области праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона, собрав тысячи участников.

 

12 июнь 20:21 | : Политика

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