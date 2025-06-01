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В Архангельске "Молодая Гвардия Единой России" запустила интеллектуальную игру

В честь Дня железнодорожника активисты "Молодой Гвардии Единой России" в Архангельской области провели интеллектуальную игру, посвященную правилам поведения и знакам на железнодорожных путях.

В игре приняли участие студенты и молодогвардейцы, которые проверили свои знания в формате интерактивной викторины. Участники продемонстрировали понимание ключевых правил и знаков, необходимых для безопасного нахождения вблизи железной дороги. 

"Безопасность на железной дороге - это вопрос, требующий постоянного внимания и обучения. Мы считаем важным, чтобы молодое поколение знало и соблюдало правила, которые могут спасти жизнь", - отметили организаторы мероприятия. 

Подобные образовательные инициативы направлены на формирование культуры безопасности и подчеркивают важность работы сотрудников железнодорожного транспорта. "Молодая Гвардия Единой России" планирует и в дальнейшем проводить мероприятия, направленные на повышение общественной грамотности в различных сферах.

04 август 10:15 | : Политика

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