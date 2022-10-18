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Дети - фронту. В Архангельской области проходит акция "Новогодняя почта"

Дети нарисуют новогодние открытки для участников СВО, а партия «Единая Россия» доставит их на фронт.  

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

«В Архангельске мастер-классы пройдут во время цикла классных часов в школах 9 декабря, в День Героя Отечества. Их готовит региональное отделение МГЕР. Открытки и письма солдатам сделаем вместе с ребятами, украсим и подпишем каждое письмо, составим пожелания и слова благодарности за мужество, храбрость, отвагу! И конечно, пожелаем скорейшего возвращения домой, удачи, выдержки и здоровья», - поделилась руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Архангельской области Мария Валуйских.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.

01 декабрь 12:57 | : Политика

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