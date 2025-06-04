"Единая Россия" вложилась в празднование Дня строителя в Архангельске

Архангельск с размахом отметил День строителя, чествуя тех, кто своим трудом создает комфортную и современную городскую среду. Праздничные мероприятия, организованные ОАО "Дорстроймеханизация" при активной поддержке Правительства Архангельской области и регионального отделения партии "Единая Россия", развернулись на нескольких площадках и привлекли тысячи жителей и гостей города.

Программа праздника включала в себя:

• Выставку современной строительной техники: Гости смогли ознакомиться с последними достижениями в строительной отрасли, увидеть передовые образцы техники и оборудования.

• Интерактивные мастер-классы: Мастер-классы для детей и взрослых пользовались огромной популярностью, предоставляя возможность проявить творческие способности и освоить новые навыки.

• Концертную программу: Выступления местных творческих коллективов создавали праздничную атмосферу, а кульминацией вечера стало выступление легендарных "Бурановских бабушек", покоривших сердца зрителей своим душевным исполнением и неповторимым колоритом.

• Конкурсы и развлечения: Организаторы подготовили разнообразные конкурсы и развлечения для всех возрастов, обеспечив отличное настроение и незабываемые впечатления.

Активное участие в организации и проведении праздника приняли партийцы и активисты "Единой России" и «Молодой гвардии ЕР» что подчеркивает значимость события для партии и ее стремление поддерживать важные профессиональные праздники и инициативы, направленные на улучшение качества жизни в регионе.



