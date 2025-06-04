Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" вложилась в празднование Дня строителя в Архангельске

Архангельск с размахом отметил День строителя, чествуя тех, кто своим трудом создает комфортную и современную городскую среду. Праздничные мероприятия, организованные ОАО "Дорстроймеханизация" при активной поддержке Правительства Архангельской области и регионального отделения партии "Единая Россия", развернулись на нескольких площадках и привлекли тысячи жителей и гостей города.

 Программа праздника включала в себя:

 • Выставку современной строительной техники: Гости смогли ознакомиться с последними достижениями в строительной отрасли, увидеть передовые образцы техники и оборудования.
 • Интерактивные мастер-классы: Мастер-классы для детей и взрослых пользовались огромной популярностью, предоставляя возможность проявить творческие способности и освоить новые навыки.
 • Концертную программу: Выступления местных творческих коллективов создавали праздничную атмосферу, а кульминацией вечера стало выступление легендарных "Бурановских бабушек", покоривших сердца зрителей своим душевным исполнением и неповторимым колоритом.
 • Конкурсы и развлечения: Организаторы подготовили разнообразные конкурсы и развлечения для всех возрастов, обеспечив отличное настроение и незабываемые впечатления.

 Активное участие в организации и проведении праздника приняли партийцы и активисты "Единой России" и «Молодой гвардии ЕР» что подчеркивает значимость события для партии и ее стремление поддерживать важные профессиональные праздники и инициативы, направленные на улучшение качества жизни в регионе.


11 август 09:32 | : Политика

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (192)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20