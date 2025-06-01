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"Единая Россия" зажигала на Дне ВМФ в Северодвинске

Вчера, в День города и День Военно-морского флота, Северодвинск наполнился праздничной атмосферой. Штаб общественной поддержки "Единой России", активисты "Молодой Гвардии" и актив Северодвинского местного отделения партии не остались в стороне от этого знаменательного события и организовали для юных жителей города корабелов увлекательную развлекательную программу.

 На специально организованной площадке дети могли принять участие в познавательной игре "Мемори", развивающей память и внимание, а также преобразиться с помощью яркого аквагрима, создавая неповторимые образы.

Мероприятие вызвало большой интерес у юных северодвинцев и их родителей, став ярким и запоминающимся моментом праздника. Участие Штаба общественной поддержки "Единой России", "Молодой Гвардии" и партийного актива подчеркивает важность поддержки семейных ценностей, организации досуга для детей и вовлечения молодежи в общественную жизнь города.



 


28 июль 12:25 | : Политика

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