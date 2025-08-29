Вверх
"Единая Россия" открыла в Плесецком округе "Лабораторию успеха"

В Плесецком округе прошел межрайонный слёт общественных организаций "Лаборатория успеха", объединивший активных жителей, стремящихся развивать Архангельскую область. В мероприятии приняли участие партийцы "Единой России", депутаты, представители общественных организаций и администраций.

 Депутат Госдумы Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия") отметил важность общения с коллегами по общественной работе и поддержки НКО.

 В рамках слёта были организованы тематические площадки: "Благосфера", "Управляй своей мечтой", "Жизнь в темпе", "Рукодельный рай" и "Все мы - Россия!", где проходили мастер-классы, фотосессии, выставки местных мастеров, кинопоказы и панельные дискуссии.

Особое внимание было уделено площадке для секретарей первичных отделений "Единой России", где обсуждались вопросы эффективной организации работы на местах.

 Заместитель руководителя РИК, начальник отдела партийного строительства Валентина Клишова рассказала об опыте работы партии, реализуемых проектах и конкурсах.


  Участники слёта отметили важность таких мероприятий для обмена опытом, налаживания контактов и развития общественной активности в регионе. 


19 август 10:27 | : Политика

