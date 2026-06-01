Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский: "Этот день объединяет всех, кто любит Родину"

Уважаемые жители Архангельской области!

Примите искренние поздравления с Днем России – главным государственным праздником нашей страны!

Этот день объединяет всех, кто любит Родину, уважает ее историю, гордится ее достижениями и чувствует личную ответственность за будущее России. Он обращает нас ко многовековому пути нашего государства – пути становления, созидания, великих побед и тяжелых испытаний, которые российский народ всегда проходил с достоинством, верой в правду, силой духа и стремлением сохранить единство страны.

Россия – это огромная держава с богатейшим культурным, научным, духовным и историческим наследием. Ее мощь складывалась трудом многих поколений: воинов и тружеников, первопроходцев и ученых, инженеров и учителей, врачей и строителей, всех, кто своим делом укреплял Отечество, защищал его рубежи, развивал города и села, передавал детям любовь к родной земле и уважение к ее традициям.

Особое место в истории России занимает Поморье. Северная земля стала колыбелью отечественного флота, важнейшим центром мореплавания, освоения Арктики, развития северных промыслов и морской торговли. Архангельская область подарила стране выдающихся моряков, исследователей, ученых, корабелов, промышленников и защитников Отечества – людей с сильным характером, верных долгу и своему делу.

И сегодня в нашем регионе продолжаются эти славные традиции. Мы честно трудимся, развиваем промышленность, науку, транспортную и социальную инфраструктуру, участвуем в реализации проектов, значимых не только для региона, но и для всей страны. Архангельская область укрепляет роль России в Арктике, вносит вклад в технологическое развитие, транспортную связанность северных территорий и сохранение уникального культурного наследия Русского Севера.

Для нас принципиально важно, чтобы регион оставался территорией возможностей для молодежи, надежной опорой для семей, комфортным и современным местом для жизни, труда и самореализации. Этому способствуют национальные программы и федеральные проекты, инициированные Президентом Российской Федерации, а также ежедневная работа тысяч жителей области, которые своими профессионализмом, ответственностью и неравнодушием делают страну сильнее.

Убежден, что только в единстве, в уважении к истории и общей ответственности за настоящее мы сможем добиться всех поставленных целей, сохранить стабильность, укрепить нашу страну и обеспечить достойное будущее для следующих поколений.

От всей души желаю всем жителям Архангельской области крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях.

С Днем России!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

 

12 июнь 09:55 | : Политика

Главные новости


Почему женщина изменяет. Мужской взгляд
Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (172)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20