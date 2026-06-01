Александр Цыбульский: "Этот день объединяет всех, кто любит Родину"

Уважаемые жители Архангельской области!

Примите искренние поздравления с Днем России – главным государственным праздником нашей страны!

Этот день объединяет всех, кто любит Родину, уважает ее историю, гордится ее достижениями и чувствует личную ответственность за будущее России. Он обращает нас ко многовековому пути нашего государства – пути становления, созидания, великих побед и тяжелых испытаний, которые российский народ всегда проходил с достоинством, верой в правду, силой духа и стремлением сохранить единство страны.

Россия – это огромная держава с богатейшим культурным, научным, духовным и историческим наследием. Ее мощь складывалась трудом многих поколений: воинов и тружеников, первопроходцев и ученых, инженеров и учителей, врачей и строителей, всех, кто своим делом укреплял Отечество, защищал его рубежи, развивал города и села, передавал детям любовь к родной земле и уважение к ее традициям.

Особое место в истории России занимает Поморье. Северная земля стала колыбелью отечественного флота, важнейшим центром мореплавания, освоения Арктики, развития северных промыслов и морской торговли. Архангельская область подарила стране выдающихся моряков, исследователей, ученых, корабелов, промышленников и защитников Отечества – людей с сильным характером, верных долгу и своему делу.

И сегодня в нашем регионе продолжаются эти славные традиции. Мы честно трудимся, развиваем промышленность, науку, транспортную и социальную инфраструктуру, участвуем в реализации проектов, значимых не только для региона, но и для всей страны. Архангельская область укрепляет роль России в Арктике, вносит вклад в технологическое развитие, транспортную связанность северных территорий и сохранение уникального культурного наследия Русского Севера.

Для нас принципиально важно, чтобы регион оставался территорией возможностей для молодежи, надежной опорой для семей, комфортным и современным местом для жизни, труда и самореализации. Этому способствуют национальные программы и федеральные проекты, инициированные Президентом Российской Федерации, а также ежедневная работа тысяч жителей области, которые своими профессионализмом, ответственностью и неравнодушием делают страну сильнее.

Убежден, что только в единстве, в уважении к истории и общей ответственности за настоящее мы сможем добиться всех поставленных целей, сохранить стабильность, укрепить нашу страну и обеспечить достойное будущее для следующих поколений.

От всей души желаю всем жителям Архангельской области крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях.

С Днем России!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский