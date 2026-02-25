Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Первомаем

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые искренние поздравления с Днем Весны и Труда!

Этот светлый и по-настоящему объединяющий праздник на протяжении многих десятилетий символизирует уважение к труду, сплоченность и стремление к созиданию. Он объединяет людей разных поколений и профессий – всех, кто любит родную землю, заботится о благополучии своих семей и вносит вклад в развитие страны.

Первомай – это не только дань традициям, но и признание заслуг каждого, кто своим трудом укрепляет экономику, развивает промышленность и социальную сферу, формирует устойчивое будущее нашего региона и России в целом. За каждым достижением стоят ответственность, профессионализм и преданность делу.

Жителей Архангельской области всегда отличали трудолюбие, верность традициям, уважение к истории и стремление к развитию. Эти качества остаются прочной основой для движения вперед, укрепления согласия и достижения общих целей.

Благодарю всех, кто честно и добросовестно работает, стремится к новым результатам, передает опыт молодому поколению и бережно сохраняет богатое наследие Русского Севера.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваши планы успешно воплощаются в жизнь, а труд приносит радость и удовлетворение. Тем, кто только выбирает свой профессиональный путь, – правильных решений, вдохновения и успехов в начинаниях.

Счастья, оптимизма и новых достижений на благо Архангельской области и всей России!

С праздником! С Первомаем!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

 

01 май 09:24 | : Политика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20