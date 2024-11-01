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Александр Цыбульский: "Мы сплотились перед лицом внешней угрозы"

Поздравление с праздником от первого лица:

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Сегодняшний праздник напоминает нам о важнейших вехах истории Отечества, служит символом неразрывной связи поколений, единства и сплочённости российского народа. В этот день мы отдаем дань выдающимся делам предков и продолжаем славную летопись страны, трудом и достижениями формируя ее новейшую историю.

Умение объединять усилия перед лицом внешней угрозы и сообща противостоять любым вызовам времени всегда были главным достоинством жителей России. Любовь к Родине, личная сопричастность к ее судьбе и сегодня служат для государства надежной нравственной опорой, помогают добиваться поставленных целей на благо Отчизны.

Как и много веков назад, в наши дни сплоченный российский народ связывает общая цель – сохранить страну сильной, укрепить духовные, моральные и культурные ценности.

Архангельская область – один из многонациональных регионов России, жители Поморья на протяжении столетий неоднократно доказывали силу своего единения во имя интересов государства. Отстаивали мир, укрепляли экономику региона, обеспечивали его социальную стабильность.

Убеждён, что только сообща можно осуществить самые амбициозные задачи, сберечь мир, свободу и независимость. Могущество страны – в людях, а сила россиян – в единстве!

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд, целеустремленность и патриотизм. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 

04 ноябрь 09:26 | : Политика

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