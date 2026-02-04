Вверх
Губернатор Цыбульский: "Особые слова признательности адресую сегодняшним героям"

                                                                                   

Уважаемые жители Архангельской области, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Российской армии, ветераны Вооруженных Сил, воины-интернационалисты! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

   Этот праздник по праву считается одним из самых значимых и почитаемых в нашей стране. Он объединяет всех, кто связал свою жизнь со служением Родине, кто стоит на страже ее безопасности, суверенитета и национальных интересов, кто своим ратным трудом и гражданской ответственностью доказывает любовь к России.

    В этот день мы с особым уважением и благодарностью вспоминаем героические страницы отечественной истории, великие подвиги поколения победителей, мужество воинов и самоотверженный труд тех, кто в годы тяжелых испытаний ковал Победу в тылу. Их сила духа, сплоченность и готовность жертвовать собой ради будущего страны навсегда стали нравственным ориентиром и примером истинного патриотизма для новых поколений.

    Особые слова признательности адресую сегодняшним героям, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Дорогие защитники, вы сделали служение Отечеству делом своей жизни, взяв на себя ответственность за защиту свободы, безопасности и суверенитета нашей страны. Благодарю вас за стойкость, мужество, силу характера и беззаветную верность Родине!

    Сила армии и флота всегда основывалась на единстве с народом. Искренние слова благодарности всем жителям Архангельской области, кто поддерживает наших военнослужащих и их семьи, участвует в волонтерской деятельности, оказывает помощь воинским подразделениям, не оставаясь равнодушным к судьбе защитников Отечества. Эта поддержка укрепляет боевой дух, придает уверенность и приближает возвращение наших героев домой.

    В этот праздничный день желаю всем защитникам Отечества, всем, кто трудом, службой и гражданской позицией укрепляет Россию, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и новых успехов. С праздником!

            Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

                                                

23 февраль 09:48 | : Политика

