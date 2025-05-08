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Александр Цыбульский: "Мы гордимся великими победами"

- Уважаемые жители Архангельской области!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину – сильное, независимое государство, уверенно и последовательно отстаивающее свои национальные интересы, культурные традиции и духовные устои.

В основе сплочённости, мира и согласия российского народа – верность Отечеству, готовность служить ему честно и самоотверженно.

Нам действительно есть чем гордиться: великими победами и достижениями, научными открытиями, богатым историческим, культурным и природным наследием – всем, что делает Россию уникальной.

Сохранение и приумножение этого достояния – наша общая задача. Именно этой цели служат масштабные национальные проекты и программы, запущенные по инициативе Президента России.

Архангельская область – один из центров отечественного судостроения, арктических исследований, освоения Северного морского пути. Мы гордимся предприятиями, которые формируют промышленный облик региона – это и легендарные верфи, и модернизированные лесоперерабатывающие заводы, и новые высокотехнологичные производства.

Жители Поморья во все времена были и остаются надёжной опорой России, которые не на словах, а на деле доказывают свою любовь к Родине. Инженеры и строители, медики и учителя, аграрии и волонтёры, представители рабочих профессий и науки – профессионалы, чьими руками создаются корабли, развивается лесопромышленный комплекс, добываются природные ресурсы.

Всех нас объединяет ответственность за общее дело, стремление к развитию и уважение к истории.

Пусть этот праздник придаст всем нам уверенности в завтрашнем дне и вдохновит на новые добрые дела. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений.

С праздником! С Днём России!

Вместе мы сильнее!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

12 июнь 10:30 | : Политика

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