«Это праздник тех, кто любит, бережет и защищает Россию». Поздравление от Александра Цыбульского

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем России – главным государственным праздником, символом сплоченности, силы и величия нашей страны!

Это праздник каждого, кто любит, бережет и защищает Россию, ведь только от нас зависит, каким будет ее будущее.

Сегодня Россия вновь отстаивает свои интересы на международной арене, уверенно выступая за справедливый миропорядок. Будущее государства создается нашими совместными усилиями.

Жители Архангельской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые идеи, достигая самых высоких целей. Самобытные культурные традиции, серьезный промышленный потенциал, уникальные природные богатства – все это позволяет нашему региону развиваться и становиться сильнее, укрепляя мощь российского государства на его арктических рубежах.

Только так, вместе, плечом к плечу, мы преодолеем любые трудности и осуществим все намеченные планы. Ведь любовь к Отчизне, малой родине определяется личной ответственностью каждого перед будущими поколениями.

Благодарю всех за неравнодушные сердца и искреннюю любовь к родной земле, профессионализм, ответственный труд и заботу о своем регионе и о нашей огромной стране!

С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский