Сенатор Иван Новиков высказался за конкуренцию в политике

Сенатор Российской Федерации от Архангельской области Иван Новиков — о конкуренции, новых лицах в политике, запросе на честный диалог и том, почему предварительное голосование Единой России в этом году вызывает особый интерес.

Предварительное голосование Единой России в Архангельской области выходит на финишную прямую. Уже почти 100 тысяч жителей региона зарегистрировались для участия в процедуре. Конкуренция — одна из самых высоких за последние годы, а среди кандидатов — ветераны СВО, действующие депутаты, молодые политики и общественники.

Почему это предварительное голосование стало особенным? Как меняется запрос жителей к будущим депутатам? И каким должен быть политик нового времени? Об этом пресс-служба партии поговорила с сенатором, членом Президиума Регионального политсовета Единой России Иваном Новиковым.

— Иван Владимирович, как вы оцениваете ход предварительного голосования в Архангельской области?

— Ещё на форуме «Есть результат!» я говорил о том, что в этом году предварительное голосование будет очень конкурентным. И сейчас мы это видим. С одной стороны, в Государственную Думу идут ветераны специальной военной операции — люди, которых сегодня по праву можно назвать элитой нашего общества. С другой — действующие депутаты и политики, уже имеющие серьёзный опыт работы. Плюс — большое количество амбициозной молодёжи, новых кандидатов, которые хотят проявить себя.

Именно поэтому процедура вызывает такой интерес. Уже сейчас цифры говорят сами за себя — Архангельская область показывает рекордную активность по количеству зарегистрированных избирателей. Это показатель внимания людей к предварительному голосованию и понимания его значимости.

— Почему интерес к процедуре так вырос?

— Во-первых, сама процедура стала понятной. Мы больше десяти лет проводим предварительное голосование, и сегодня люди уже хорошо понимают его механику и смысл.

Когда мы только запускали первые процедуры в 2010–2011 годах, приходилось буквально объяснять, что это такое и зачем нужно. Сейчас для людей, которые следят за политикой, это уже понятный механизм отбора кандидатов.

Во-вторых, есть реальная конкуренция. Нет ощущения заранее предрешённого результата. Люди видят борьбу, видят, как кандидаты работают, проводят встречи, выстраивают диалог. А высокая конкуренция всегда рождает интерес.

— Когда голосование проходит в электронном формате, всегда появляются вопросы о прозрачности и безопасности. Насколько, на ваш взгляд, этой процедуре можно доверять?

— Это абсолютно нормальный вопрос. Любая электронная процедура должна быть понятной и защищённой, иначе к ней не будет доверия. В случае предварительного голосования Единой России важно, что система выстроена не просто как онлайн-опрос, а как защищённый механизм с авторизацией через Госуслуги и использованием технологии блокчейн.

Блокчейн как раз и нужен для того, чтобы данные нельзя было подменить или изменить после голосования. При этом решение конкретного человека остаётся закрытым: никто не видит, за кого он проголосовал. Поэтому те цифры, которые мы сегодня видим, — это не «нарисованная статистика», а реальное отражение активности жителей. Для нас это принципиально важно: если мы говорим о доверии людей, значит, сама процедура должна быть честной, прозрачной и технологически защищённой.

— Что, на ваш взгляд, даёт предварительное голосование самим кандидатам?

— Это очень серьёзная школа. По сути, старт настоящей избирательной кампании ещё до её официального начала.

Человек начинает понимать, что политика — это не лозунги и не красивые фотографии. Нужно выстраивать график встреч, разговаривать с людьми, формулировать смыслы, объяснять, зачем ты идёшь во власть и что конкретно собираешься делать.

И здесь очень важно, что запрос сегодня идёт именно на живой контакт. Социальные сети остаются важным инструментом, но их влияние постепенно снижается. Людям снова нужен прямой разговор. Побеждать будут те кандидаты, которые умеют слушать людей и вести честный диалог.

— Вы говорите о запросе на новые лица. Каким, на ваш взгляд, должен быть депутат Государственной Думы нового созыва?

— Очевидно, что обновление состава будет серьёзным. И это нормально. Меняется ситуация в стране, меняются вызовы, меняется повестка.

Сегодня будущий депутат — это человек, который должен очень чётко чувствовать запрос людей «c земли». Он должен не только участвовать в принятии решений на федеральном уровне, но и постоянно работать в регионе, слышать людей, понимать их настроение, видеть, какие программы работают, а какие — нет.

При этом огромную роль будут играть ветераны специальной военной операции. Уже сейчас принят большой пакет законодательных инициатив в поддержку участников СВО и их семей, и эта тема ещё долго будет оставаться одной из ключевых.

Одновременно есть запрос на молодёжь — на людей, которые понимают современные технологии, цифровую экономику, искусственный интеллект, новые отрасли законодательства. Мир очень быстро меняется, и парламент тоже должен меняться вместе с ним.

— Насколько предварительное голосование можно считать показателем зрелости политической системы?

— Я считаю, что это действительно прогрессивный инструмент.

Во многих партиях кандидат определяется закрытыми внутрипартийными процедурами. Люди зачастую вообще не понимают, почему выдвинули именно этого человека.

Предварительное голосование Единой России — это открытая механика. У жителей есть возможность участвовать в определении кандидатов ещё до официальных выборов. Для большой партии с большим количеством сильных людей это особенно важно.

У нас огромная кадровая линейка — много достойных, профессиональных людей, готовых брать ответственность и работать для жителей. Поэтому такой механизм помогает снизить внутренние конфликты и сделать процедуру более понятной и честной.

— Что бы вы пожелали участникам предварительного голосования?

— Искренне относиться к тому, что они делают.

Люди очень тонко чувствуют фальшь. Сегодня главный запрос — на честность, на близость к людям, на готовность разговаривать открыто.

Не нужно обещать невозможного. Нужно чётко понимать, что ты можешь сделать, а что — нет. И быть готовым к огромному объёму работы. Потому что люди сегодня требуют справедливо. Они запоминают обещания, возвращаются к ним, напоминают о наказах. И это правильно.

Политика сегодня — это уже не история про дистанцию и кабинеты. Это история про постоянный контакт с людьми и личную ответственность за каждое сказанное слово.