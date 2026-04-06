Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморье. Предварительное голосование. Списки кандидатов готовы

В процедуре участвуют ветераны и участники СВО, врачи, предприниматели, депутаты, общественники, молодёжь и люди, которых жители региона знают по реальной работе и конкретным делам.

 Отмечается, что конкуренция в этом году — одна из самых высоких за последнее время. В оргкомитет поступило 52 заявления от 46 человек. Среди участников — пять ветеранов специальной военной операции, восемь кандидатов моложе 35 лет, представители как партии, так и беспартийные граждане.

 Растёт и интерес со стороны жителей. Более 55 000 северян уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании — это новый рекорд для Архангельской области.

 Как отметил председатель оргкомитета Сергей Ковалёв, высокий уровень регистрации связан с активностью самих кандидатов и интересом жителей региона к процедуре предварительного голосования: 

 «Жители внимательно следят за кандидатами, знакомятся с их инициативами и хотят лично участвовать в выборе тех, кто будет представлять Архангельскую область. Для нас важно провести эту процедуру открыто, честно и максимально понятно для людей», — подчеркнул он.

 Именно жителям предстоит определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму и будет отстаивать интересы региона в ближайшие пять лет. Регистрация избирателей продолжается до 29 мая, а само голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru.


19 май 13:06 | : Политика

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (184)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20