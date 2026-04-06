Поморье. Предварительное голосование. Списки кандидатов готовы

В процедуре участвуют ветераны и участники СВО, врачи, предприниматели, депутаты, общественники, молодёжь и люди, которых жители региона знают по реальной работе и конкретным делам.

Отмечается, что конкуренция в этом году — одна из самых высоких за последнее время. В оргкомитет поступило 52 заявления от 46 человек. Среди участников — пять ветеранов специальной военной операции, восемь кандидатов моложе 35 лет, представители как партии, так и беспартийные граждане.

Растёт и интерес со стороны жителей. Более 55 000 северян уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании — это новый рекорд для Архангельской области.

Как отметил председатель оргкомитета Сергей Ковалёв, высокий уровень регистрации связан с активностью самих кандидатов и интересом жителей региона к процедуре предварительного голосования:

«Жители внимательно следят за кандидатами, знакомятся с их инициативами и хотят лично участвовать в выборе тех, кто будет представлять Архангельскую область. Для нас важно провести эту процедуру открыто, честно и максимально понятно для людей», — подчеркнул он.

Именно жителям предстоит определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму и будет отстаивать интересы региона в ближайшие пять лет. Регистрация избирателей продолжается до 29 мая, а само голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru.



