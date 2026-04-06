Дмитрий Морев проводит серию встреч с жителями Архангельска

Информация от первого лица столицы Поморья:

- В Доме народного творчества состоялся диалог с жителями Октябрьского и Ломоносовского округов. На вопросы горожан ответил вместе со спикером городской Думы, секретарем местного отделения «Единой России» Иваном Воронцовым. Также во встрече принял участие Игорь Арсентьев. Как председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» он может поделиться успешными практиками коллег из других городов и округов. 

 Вместе обсудили ремонт дорог, вопросы по работе управляющих компаний, общественного транспорта. Жители активно интересовались реализацией программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году главный объект – парк имени Ломоносова. А проект на следующий год будет выбран при активном участии горожан. Призываю всех подключиться к голосованию на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

 Также архангелогородцев волновали социальные вопросы. Для решения части озвученных жителями проблем нам требуется помощь коллег из федерального центра. Поэтому для города и региона важно, чтобы в Госдуме следующего созыва Поморье представлял человек, который знает наши локальные задачи и особенности. 

 Все поступившие вопросы и предложения взяли в работу. Встречи с жителями округов будут продолжены.

